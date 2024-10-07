"Я очень хорошо отношусь к Сергею Игнашевичу. Моя симпатия на его стороне, ведь это молодой и растущий тренер. Но в ситуации, где окажется Игнашевич, будет неблагоприятный фон после увольнения Осинькина. Если Осинькин покинет "Крылья", то недолго будет без клуба, ведь все видят его качество работы", - заявил Непомнящий.
Ранее в СМИ появилась информация, что самарские "Крылья Советов" могут уволить главного тренера команды Игоря Осинькина. По сообщениям источника, его место должен занять российский специалист Сергей Игнашевич. Последним местом работы Сергея Игнашевича была калининградская "Балтика".
После 11-ти туров "Крылья" занимают в турнирной таблице чемпионата России 10-е место. В активе подопечных Игоря Осинькина 11 набранных очков.
Источник: "Чемпионат"
Непомнящий: моя симпатия на стороне Игнашевича, но в "Крыльях" будет неблагоприятный фон после увольнения Осинькина
Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал возможную смену тренера в "Крыльях Советов".
Фото: официальный сайт "Балтики"