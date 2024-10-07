"В Европе есть план "Б", где есть мир и можно договориться, и вопрос будет исчерпан. Надеюсь, со всех сторон будет компромисс и всё это отразится на спорте. Хотя спорт живёт в политике. Иногда решения ФИФА противоречивые, но так долго продолжаться не может. Это двойные стандарты. Думаю, что уже через два года Россию вернут", - заявил Барбоза.
Российские клубы отстранены от участие в еврокубках и других международных соревнованиях под эгидой УЕФА. Последним еврокубковым сезоном с участием российских команд остается сезон 2021/22. В нем московский "Спартак" пробился в 1/8 финала Лиги Европы, где должен был сыграть против немецкого "РБ Лейпцига".
В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает 29-е место, уступая таким странам, как Болгария, Азербайджан и Румыния. С сезона 2022/23 России начисляется 4.333 балла за сезон в таблицу коэффициентов УЕФА.
Источник: Metaratings
Барбоза: думаю, через два года Россию вернут в еврокубки. В Европе есть план "Б"
Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о возможном возвращении российских команд в еврокубки.
Фото: официальный сайт УЕФА