"Что значит неофициальная сборная Пакистана? Мы что, помойка какая-то, собираем все, что там снизойдет до нас? Я считаю, что даже и речи не может идти о таком матче! Матч со сборной медиалиги еще большая глупость. До чего должна упасть сборная России, чтобы сыграть с любителями? Играть с какой-то непонятной сборной, а еще хуже с медиалигой — это опустить себя ниже плинтуса", - цитирует Колоскова "СЭ".
Ранее медиаменеджер сборной Пакистана заявил, что национальная команда России может провести встречу с неофициальной сборной Пакистана - сообщалось, что товарищеский матч пройдет на стадионе московского "Динамо" 11-го октября.
В сентябре сборная России одержала победу над Вьетнамом в товарищеском матче со счетом 3:0. В марте команда под руководством Валерия Карпина на стадионе московского "Динамо" одержала победу над Сербией со счетом 4:0, а в июне на выезде с таким же счетом победила Белоруссию. Сообщалось, что национальная команда России в октябре может провести товарищескую встречу со сборной Медиалиги или с одним из клубов РПЛ.
Колосков: что значит неофициальная сборная Пакистана - мы что, помойка какая-то?
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном матче сборной России с национальной командой Пакистана.
Фото: РФС