"Пока не думал об этом. Точно знаю, что хотел бы завершить карьеру в России. Где именно, пока тяжело сказать. Наверное, в "Спартаке" – это в принципе нереально. То есть точно могу сказать, что это будет не "Спартак". А дальше видно будет", - сказал Головин.
Александр Головин уроженец Кемеровской области, он является воспитанником московского ЦСКА. После удачного домашнего чемпионата мира в 2018 году полузащитник переехал во Францию, подписав контракт с "Монако". В составе "монегасков" россиянин многократно получал награды "Лучшего игрока матча" и "Лучшего игрока месяца". Согласно данным Opta, с момента своего прихода в клуб Головин является лучшим ассистентом команды с 33-мя передачами в Лиге 1.
Недавно "Монако" перезаключил контракт с Александром, продлив новое соглашение до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего российского полузащитника в 30 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Головин: где бы хотел завершить карьеру? Точно могу сказать, что это будет не "Спартак"
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин ответил на вопрос, где бы он хотел завершить свою карьеру.
Фото: ФК "Монако"