"Желательно было бы провести матч, но не с таким соперником, как Пакистан. Для игроков важно, когда против тебя выходит серьезный оппонент. Хорошо, что матч с Пакистаном не состоится", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
Сегодня, 9-го октября, стало известно, что товарищеский матч сборной России с Пакистаном отменен. Национальная команда России проведет открытую тренировку для болельщиков, а в четверг игроки отправятся в расположение клубов.
В сборной Пакистана заявили, что готовы провести товарищескую встречу с Россией в ноябре. Ранее Валерий Карпин сообщил, что в ноябре сборная России может сыграть с Сирией. Всего в 2024 году Россия провела три товарищеские встречи: с Вьетнамом, Сербией и Белоруссией и одержала три победы с общим счетом 11:0.
Непомнящий: хорошо, что матч сборной России с Пакистаном не состоится
Российский специалист Валерий Непомнящий высказался об отмене товарищеского матча сборной России с Пакистаном.
Фото: РФС