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Колосков: такой тренер, как Осинькин, нужен российскому футболу

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал решение оставить Игоря Осинькина на посту главного тренера самарских "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"То, что Осинькин, – хороший тренер, не вызывает сомнений. Он сделал одну из самых играющих команд РПЛ при том, что он потерял очень много футболистов, которые сейчас выступают в ведущих клубах. Осинькин – тренер высокой квалификации. Такой тренер нужен российскому футболу. Хорошо, что руководитель области правильно разобрался в ситуации, послушал футболистов", - приводит слова Колоскова Metaratings.

Утром 9 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев после встречи с руководителями самарских "Крыльев Советов" сообщил, что никаких кадровых изменений в клубе не будет. Эта встреча была организована на фоне слухов о том, что главный тренер Игорь Осинькин и спортивный директор Сергей Корниленко покинут свои посты.

"Крылья Советов" после 11 туров в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, набрав 11 очков, занимают десятое место в турнирной таблице. В Кубке России самарцы за пять матчей набрали 2 очка и лишились шансов на продолжение борьбы в турнире после группового этапа.

Вячеслав Колосков Игорь Осинькин Крылья Советов РФС
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