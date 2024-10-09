"Плохо, что футболисты сборной России остались без игровой практики. Товарищеский матч между Испанией и Россией? Однажды эти команды сыграют вновь, но в настоящий момент этот матч невозможен. Как бы он завершился? Я не знаю уровень российских игроков, но знаю уровень сборной Испании — это лучшая сборная в Европе, поэтому испанцы легко бы обыграли нынешнюю сборную Карпина", - приводит слова Рианчо "РБ Спорт".
Начиная с февраля 2022 года сборная России по футболу отстранена от участия в международных турнирах. ФИФА и УЕФА, которые приняли это решение, сообщали, что россияне не вернуться на соревнования под их эгидой до завершения специальной военной операции, проводимой на территории Украины.
Запланированный на 11 октября товарищеский матч между сборными России и Пакистана был отменён в связи с отказом пакистанской стороны. Последний матч сборная России провела 5 сентября, когда со счётом 3:0 обыграла команду Вьетнама.
Рианчо: матч между Испанией и Россией сейчас невозможен, но испанцы легко бы обыграли сборную Карпина
Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался по поводу возможной встречи между сборными Испании и России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу