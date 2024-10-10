"Аренда Захаряна в РПЛ? Уехать из РПЛ сложно, а вот вернуться всегда можно успеть. Захарян — молодой парень, у которого еще вся карьера впереди, поэтому говорить о возвращении в РПЛ нет смысла. Ему не нужно возвращаться в аренду в РПЛ. Если уж и уходить в аренду, то куда-то в Испанию или Германию", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Арсен Захарян в августе 2023 года был выкуплен испанским клубом "Реал Сосьедад" у московского "Динамо" за 13 млн евро. Всего в команде из чемпионата Испании российский полузащитник принял участие в 40 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
Начало текущего сезона Захарян был вынужден пропустить из-за травмы, полученной в конце июля на предсезонном сборе и потребовавшей хирургического вмешательства. Согласно последней информации, полузащитник сборной России должен вернуться в общую группу через одну неделю.
После 9 туров "Реал Сосьедад", набрав 9 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
Канчельскис: уехать из РПЛ сложно, а вот вернуться всегда можно. Говорить о возвращении Захаряна нет смысла
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Канчельскис высказался о возможности продолжения полузащитником "Реала Сосьедада" Арсеном Захаряном своей карьеры в аренде.
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