"Для себя лично не сильно удовлетворен первой третью сезона. А в плане команды нам нужно быть лучше, сильнее и выше в турнирной таблице", - цитирует Хлусевича Legalbet.
По итогам 11 прошедших туров московский "Спартак" набрал 19 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Красно-белые отстают от лидирующей тройки на 7 очков. Столичная команда одержала на данный момент в чемпионате России 5 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
Хлусевич: "Спартаку" нужно быть лучше, сильнее и выше в турнирной таблице
Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич оценил результаты команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"