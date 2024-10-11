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Хлусевич: "Спартаку" нужно быть лучше, сильнее и выше в турнирной таблице

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Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич оценил результаты команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
"Для себя лично не сильно удовлетворен первой третью сезона. А в плане команды нам нужно быть лучше, сильнее и выше в турнирной таблице", - цитирует Хлусевича Legalbet.

По итогам 11 прошедших туров московский "Спартак" набрал 19 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Красно-белые отстают от лидирующей тройки на 7 очков. Столичная команда одержала на данный момент в чемпионате России 5 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

Даниил Хлусевич Спартак
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