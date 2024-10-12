Ранее 25-летний атакующий полузащитник заявил, что после матчей может позволить себе выпить две бутылки пива.
- Мы знаем, что футболисты выпивают пиво. Главное, чтобы Глушенков не перешёл с пива на водку с виски. Нужно задать вопрос "Зениту". С моей точки зрения, футболист должен сеять разумное, доброе, вечное, а не рассказывать про алкоголь всей стране, - передает слова Губерниева Metaratings.
Глушенков принадлежит "Зениту" с лета этого года, ранее он выступал за московский "Локомотив". Футболист провел за петербургскую команду 10 матчей во всех соревнованиях, забил девять голов и сделал одну голевую передачу. Соглашение Глушенкова с "Зенитом" действует до 30 июня 2028 года.
"Зенит" в 11 турах набрал 26 очков и находится на третьем месте в таблице чемпионата. 18 октября сине-бело-голубые встретятся с "Акроном" в 12-м туре РПЛ. Глушенков не сможет помочь своей команде из-за повреждения.
"Нужно задать вопрос "Зениту". Губерниев высказался о пристрастии Глушенкова к пиву
Дмитрий Губерниев дал свой комментарий по поводу слов футболиста "Зенита" Максима Глушенкова о пристрастии к пиву.
Фото: ФК "Зенит"