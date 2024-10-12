- У нас не только Валерий Георгиевич смог бы тренировать топовые европейские команды. Возьмем Тьерри Анри или Роберта Морено, который сейчас в "Сочи". По-моему, Карпин или, например, Слуцкий сильнее выглядят как тренеры.
Валерий Карпин совмещает должности главного тренера в "Ростове" и сборной России. Леонид Слуцкий возглавляет китайский клуб "Шанхай Шэньхуа".
Напомним, Роберт Морено занял пост наставника "Сочи" в декабре 2023 года. Под его руководством "барсы" вылетели в Первую лигу. Сейчас сочинцы занимают 6 место в турнирной таблице, набрав 20 очков в 13 сыгранных турах чемпионата России.
Источник: "РБ Спорт"
Головин: Карпин и Слуцкий сильнее Анри или Морено. Они могли бы тренировать европейские топ-клубы
Полузащитник "Монако" Александр Головин считает, что Валерий Карпин и Леонид Слуцкий могли бы работать в лучших клубах Европы.
Фото: сборная России