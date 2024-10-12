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Головин: Карпин и Слуцкий сильнее Анри или Морено. Они могли бы тренировать европейские топ-клубы

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Полузащитник "Монако" Александр Головин считает, что Валерий Карпин и Леонид Слуцкий могли бы работать в лучших клубах Европы.
Фото: сборная России
- У нас не только Валерий Георгиевич смог бы тренировать топовые европейские команды. Возьмем Тьерри Анри или Роберта Морено, который сейчас в "Сочи". По-моему, Карпин или, например, Слуцкий сильнее выглядят как тренеры.

Валерий Карпин совмещает должности главного тренера в "Ростове" и сборной России. Леонид Слуцкий возглавляет китайский клуб "Шанхай Шэньхуа".

Напомним, Роберт Морено занял пост наставника "Сочи" в декабре 2023 года. Под его руководством "барсы" вылетели в Первую лигу. Сейчас сочинцы занимают 6 место в турнирной таблице, набрав 20 очков в 13 сыгранных турах чемпионата России.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Головин Монако Валерий Карпин Леонид Слуцкий Роберт Морено Тьери Анри
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