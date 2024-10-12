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Агент Корредеры: Алекс прекрасно себя чувствует в Москве

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Футбольный агент Альваро Навасо, представляющий интересы полузащитника "Химок" Алекса Корредеры, высказался об адаптации своего клиента в России.
Фото: ФК "Тенерифе"
"Алекс прекрасно себя чувствует в Москве, ему все здесь нравится. Он постепенно знакомится с городом и жизнью здесь", - цитирует агента "РБ Спорт".

Алекс Корредера перешел в подмосковные "Химки" из испанского клуба "Тенерифе" в летнее трансферное окно за 500 тысяч евро.

Полузащитник провел за подмосковный клуб во всех турнирах 6 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего испанца в 1 миллион евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Химки Алекс Корредера
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