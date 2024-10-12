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Геркус: Тикнизян абсолютно подходит Бундеслиге, когда находится в тонусе

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Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о Наире Тикнизяне.
Фото: ФК "Локомотив"
"Многое зависит от его амбиций, насколько он готов прибавлять и сохранять себя на пике своей формы. И смотря, что за предложение. Если говорить о немецких клубах, то может быть и интересно. Но Тикнизян абсолютно подходит Бундеслиге, когда находится в тонусе. Почему бы и нет?", - цитирует Геркуса "РБ Спорт".

В текущем сезоне Наир Тикнизян провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в 6,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

На счету Тикнизяна 15 матчей за сборную Армении и 1 забитый гол. После 11-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ с 27-ю набранными очками. В 12-м туре чемпионата России "железнодорожники" сыграют на выезде с подмосковными "Химками".

Илья Геркус Наир Тикнизян Локомотив
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