"Наступил момент, когда он вышел на пик своей формы. И пока что поддерживает ее. Даже сейчас, когда потерял место в основе, старается пользоваться при выходах на заменах тем игровым временем, которое ему дает тренерский штаб "Локомотива". Знаю о его профессиональном отношении к делу, поэтому уверен, что Наир еще будет показывать свой лучший футбол", - приводит слова Березовского "Известия".
Наир Тикнизян с августа 2021 года выступает за московский "Локомотив". В текущем сезоне 25-летний футболист принял в 14 матчах, в которых забил 2 гола, отметился 3 результативными передачами, получил 4 жёлтые карточки. Кроме того, начиная с марта 2023 года левый полузащитник принял участие в 15 матчах за сборную Армении, в которых сумел 1 раз поразить ворота соперников, 4 раза отдать голевую передачу, 2 раза получить жёлтую карточку.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Наира Тикнизяна составляет 6,5 млн евро.
Березовский: Тикнизян вышел на пик своей формы
Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский поделился своей оценкой прогресса за последние годы игрока московского "Локомотива" Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"