"Мне нравится "Спартак" Станковича, нравятся его эмоции и то, как команда периодически играет. Единственное, что не нравится - место в таблице. Надо прибавлять и выигрывать, чтобы конкурировать с теми, кто идет выше", - цитирует Тихонова "СЭ".
После 11-ти туров московский "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 19 набранных очков. Отставание от лидирующих "Краснодара" и "Локомотива" составляет 8 очков. Главным тренером "Спартака" с лета текущего года является сербский специалист Деян Станкович.
В предстоящем туре "Спартак" примет на своем поле "Краснодар". Игра пройдет в субботу, 19-го октября.
Тихонов: единственное, что не нравится в "Спартаке" Станковича - место в таблице
Экс-капитан "Спартака" Андрей Тихонов высказался об игре команды в первой части сезона 2024/25.
Фото: официальный сайт "Спартака"