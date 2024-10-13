Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
СочиЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
КАМАЗ2 тайм
Алания
0 - 2 0 2
Балтика2 тайм
Ротор
1 - 1 1 1
СКА-Хабаровск2 тайм

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
0 - 1 0 1
СловенияЗавершен
Лихтенштейн
19:00
ГибралтарНе начат
Мальта
19:00
МолдоваНе начат
Финляндия
19:00
АнглияНе начат
Армения
19:00
Северная МакедонияНе начат
Австрия
21:45
НорвегияНе начат
Греция
21:45
ИрландияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЛатвияНе начат

Деменко: Барко заменил Промеса в "Спартаке", он как будто всю жизнь играет в этой команде

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-футболист "Спартака" и "Зенита" Максим Деменко оценил дебют за красно-белых аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Барко - очень интересный футболист. Можно сказать, что это лучшее приобретение "Спартака". Он как будто всю жизнь играет в этой команде. Барко заменил Квинси. Если бы голландец не попал в эту ситуацию - он еще долго играл бы в "Спартаке" и радовал болельщиков, но это жизнь. Никуда от этого не денешься", - заявил Деменко.

Эсекьель Барко перебрался в московский "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта" летом 2024-го года. Сумма трансфера атакующего полузащитника, по данным СМИ, составила 14 миллионов евро. В первых 10-ти матчах за "Спартак" в чемпионате России аргентинец оформил 5+4 по системе гол+пас.

Форвард Квинси Промес официально покинул "Спартак" летом текущего года по истечении срока действия его контракта с московским клубом. В весенней части прошлого сезона он не принимал участие в матчах команды из-за запрета на выезд из ОАЭ. Сейчас Промес находится в ожидании экстрадиции в Нидерланды, где его обвиняют в контрабанде наркотиков.

Источник: "Евро-футбол"

Максим Деменко Спартак Эсекьель Барко Квинси Промес
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится