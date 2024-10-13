"Барко - очень интересный футболист. Можно сказать, что это лучшее приобретение "Спартака". Он как будто всю жизнь играет в этой команде. Барко заменил Квинси. Если бы голландец не попал в эту ситуацию - он еще долго играл бы в "Спартаке" и радовал болельщиков, но это жизнь. Никуда от этого не денешься", - заявил Деменко.
Эсекьель Барко перебрался в московский "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта" летом 2024-го года. Сумма трансфера атакующего полузащитника, по данным СМИ, составила 14 миллионов евро. В первых 10-ти матчах за "Спартак" в чемпионате России аргентинец оформил 5+4 по системе гол+пас.
Форвард Квинси Промес официально покинул "Спартак" летом текущего года по истечении срока действия его контракта с московским клубом. В весенней части прошлого сезона он не принимал участие в матчах команды из-за запрета на выезд из ОАЭ. Сейчас Промес находится в ожидании экстрадиции в Нидерланды, где его обвиняют в контрабанде наркотиков.
Источник: "Евро-футбол"
Деменко: Барко заменил Промеса в "Спартаке", он как будто всю жизнь играет в этой команде
Экс-футболист "Спартака" и "Зенита" Максим Деменко оценил дебют за красно-белых аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.
Фото: официальный сайт "Спартака"