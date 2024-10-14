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Тихонов: водой не восстановишься, а в пиве еще микроэлементы хорошие есть

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Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов прокомментировал слова вингера "Зенита" Максима Глушенкова о пиве.
Фото: ФК "Енисей"
- Почему после игры не выпить несколько бокалов пива? Спортсменам это идет на пользу. Я мог себе позволить, но немного. Водой не восстановишься. А в пиве еще микроэлементы хорошие есть. Так что считаю, что это нормально.

Напомним, ранее нападающий "Зенита" Максим Глушенков рассказал, что после матчей может выпить две бутылки пива по 0,5 литра.

В нынешнем сезоне Глушенков провел 7 матчей за сине-бело-голубых в российской Премьер-лиге, в которых забил 7 мячей и сделал одну голевую передачу. Также форвард оформил дубль в матче за Суперкубок России.

Источник: "СЭ"

Андрей Тихонов Енисей Максим Глушенков Зенит
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