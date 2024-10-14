Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Азербайджан
1 - 3 1 3
СловакияЗавершен
Грузия
0 - 1 0 1
АлбанияЗавершен
Германия
1 - 0 1 0
НидерландыЗавершен
Босния и Герцеговина
0 - 2 0 2
ВенгрияЗавершен
Италия
4 - 1 4 1
ИзраильЗавершен
Эстония
0 - 3 0 3
ШвецияЗавершен
Украина
1 - 1 1 1
ЧехияЗавершен
Уэльс
1 - 0 1 0
ЧерногорияЗавершен
Исландия
2 - 4 2 4
ТурцияЗавершен
Бельгия
1 - 2 1 2
ФранцияЗавершен

Зарема Салихова: в "Спартаке" не могут провести матч с "Црвеной звездой", видимо боятся реакции "Газпрома"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Зарема Салихова, жена экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, поделилась своим мнением о возможности участии красно-белых в Суперлиге.
Фото: ФК "Спартак"
"Талантливым корпоративным менеджерам нужно приложить все усилия и подключить все контакты, если они конечно имеются, чтобы попасть в Суперлигу, если этот проект реально начнёт функционировать с 2025 года. Только коммерция и никакой политики! До сих пор даже с братской "Црвеной звездой" не могут товарищеский матч провести, видимо боятся реакции "Газпрома" (смеётся)", - приводит слова Салиховой Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Суперлига, включающая сильнейшие европейские клубы, может стартовать в сентябре 2025 года.

Московский "Спартак" на данный момент после 11 туров в Российской Премьер-лиге сезона-2024/25, набрав 19 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре подопечные Деяна Станковича 19 октября на своём стадионе сыграют против "Краснодара", который с 27-ю очками занимает первое место. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.

Зарема Салихова Спартак Црвена Звезда Суперлига
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится