"Талантливым корпоративным менеджерам нужно приложить все усилия и подключить все контакты, если они конечно имеются, чтобы попасть в Суперлигу, если этот проект реально начнёт функционировать с 2025 года. Только коммерция и никакой политики! До сих пор даже с братской "Црвеной звездой" не могут товарищеский матч провести, видимо боятся реакции "Газпрома" (смеётся)", - приводит слова Салиховой Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Суперлига, включающая сильнейшие европейские клубы, может стартовать в сентябре 2025 года.
Московский "Спартак" на данный момент после 11 туров в Российской Премьер-лиге сезона-2024/25, набрав 19 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре подопечные Деяна Станковича 19 октября на своём стадионе сыграют против "Краснодара", который с 27-ю очками занимает первое место. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.
Зарема Салихова: в "Спартаке" не могут провести матч с "Црвеной звездой", видимо боятся реакции "Газпрома"
Зарема Салихова, жена экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, поделилась своим мнением о возможности участии красно-белых в Суперлиге.
Фото: ФК "Спартак"