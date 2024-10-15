"Судьи - это тоже живые люди, которые ошибаются. Но когда этих ошибок становится много, приходится говорить о низком квалификации наших арбитров. Наши судьи тоже должны расти и работать над собой. Одно неверное решение арбитра может перечеркнуть усилия всей команды, которая стремится к хорошему результату. Так что судьи, особенно в важных матчах, не должны допускать ошибки", - сказал Газзаев.
На старте текущего сезона гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов предложил создать общественный совет с участием игроков и тренеров команд российского чемпионата. Он выступил с таким заявлением после того, как в матчах с участием махачкалинцев главные арбитры принимали спорные решения.
Напомним, в конце сентября экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибку Алексея Сухого в матче 10-го тура между "Краснодаром" и "Зенитом".
Источник: Metaratings
Газзаев: судьи, особенно в важных матчах, не должны допускать ошибки
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об уровне судейства в Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"