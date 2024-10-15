Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Амкар
17:00
КомпозитНе начат
Уфа
17:00
ШинникНе начат
Сокол
19:30
УралНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Северная Ирландия
21:45
БолгарияНе начат
Польша
21:45
ХорватияНе начат
Шотландия
21:45
ПортугалияНе начат
Испания
21:45
СербияНе начат
Швейцария
21:45
ДанияНе начат
Косово
21:45
КипрНе начат
Беларусь
21:45
ЛюксембургНе начат
Литва
21:45
РумынияНе начат

Газзаев: судьи, особенно в важных матчах, не должны допускать ошибки

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об уровне судейства в Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"
"Судьи - это тоже живые люди, которые ошибаются. Но когда этих ошибок становится много, приходится говорить о низком квалификации наших арбитров. Наши судьи тоже должны расти и работать над собой. Одно неверное решение арбитра может перечеркнуть усилия всей команды, которая стремится к хорошему результату. Так что судьи, особенно в важных матчах, не должны допускать ошибки", - сказал Газзаев.

На старте текущего сезона гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов предложил создать общественный совет с участием игроков и тренеров команд российского чемпионата. Он выступил с таким заявлением после того, как в матчах с участием махачкалинцев главные арбитры принимали спорные решения.

Напомним, в конце сентября экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибку Алексея Сухого в матче 10-го тура между "Краснодаром" и "Зенитом".

Источник: Metaratings

Валерий Газзаев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится