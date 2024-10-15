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Агент Тюкавина: можем спокойно говорить, что Костя патриот "Динамо"

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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего Константина Тюкавина, рассказал о приверженности игрока московскому "Динамо" на фоне интереса "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"
По словам агента, в летнее трансферное окно "Зенит" предлагал за 22-летнего нападающего 18 миллионов евро, однако переговоры не пошли дальше, потому что "Динамо" запрашивало 20 миллионов евро. Однако, как уточнил, Сафонов, если бы Тюкавин желал перейти в "Зенит", то разночтения клубов удалось бы преодолеть, но игрок решил остаться в московском клубе.

"В Петербурге Костя получил бы раза в полтора больше, ещё и бонусы были бы очень хорошими. Но он меня ни о чём не попросил, поэтому мы можем спокойно говорить, что Костя патриот "Динамо", - сказал Алексей Сафонов.

В текущем сезоне Константин Тюкавин забил четыре гола и сделал две голевые передачи в 13 матчах за "Динамо" в РПЛ и Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро, действующий контракт рассчитан до лета 2028 года. Напомним, в прошлом сезоне 22-летний динамовец вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионата России, забив 15 голов.

Источник: Sports.ru

Константин Тюкавин Динамо Зенит Российские трансферы
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