"А что он такого делает? По сути, Соболев - это клон Дзюбы, только Артем еще ногами играет получше. А так это игроки "второго этажа" - борьба, скидки, стандартные положения. Соболев моложе, это просто позволяет ему выполнять больший объем движения на поле. А качество игры технико-тактическое у Дзюбы сильнее. Соболеву просто сейчас повезло, что он попал в команду, где сильные полузащитники могут отдать точный пас прямо "в голову". А там тот же Гонду имеет гораздо больше права играть в составе, не говоря уже о Кассьерре". - заявил Веденеев.
Санкт-петербургский "Зенит" встретится с "Акроном" в рамках 12-го тура чемпионата России. Игра пройдет в пятницу, 18-го октября. Экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба с осени 2024-го года выступает за "Акрон". В 4-х матчах РПЛ в составе тольяттинского клуба на счету 36-летнего нападающего 1 гол и 3 результативные передачи.
Александр Соболев перебрался в "Зенит" из "Спартака" летом и подписал с клубом контракт до конца сезона 2026/27. Сумма сделки, по оценке СМИ, составила 10 миллионов евро. В 5-ти матчах текущего розыгрыша РПЛ у Соболева нет результативных действий.
Аргентинский нападающий Лусиано Гонду и колумбиец Матео Кассьерра входят в тройку лучших бомбардиров "Зенита" в текущем сезоне. Оба отличились 4-мя голами. Лучшим в команде по голам в РПЛ является приобретенный у "Локомотива" Максим Глушенков, в его активе 7 забитых мячей.
Источник: "РБ Спорт"
Веденеев: Соболев - это клон Дзюбы, только Артем еще ногами играет получше
Экс-защитник "Зенита" Сергей Веденеев оценил игру форвардов сине-бело-голубых и сравнил новичка команды Александра Соболева с нападающим "Акрона" Артемом Дзюбой.
Фото: официальный сайт "Зенита"