"Честно говоря, у меня ещё не появилось единого мнения по поводу Гуарирапы в ЦСКА, потому что пока я ещё ничего, кроме желания, старания и габаритов, не увидел. На мой взгляд, это игрок не на сейчас, а на завтра. Думаю, ему нужно еще какое-то время на адаптацию. Ключевую фигуру для атаки ЦСКА в Гуарирапе пока можно увидеть только потенциально", - заявил Непомнящий.
Московский ЦСКА арендовал венесуэльского нападающего Сауля Гуарирапу у "Сочи" из Первой лиги. Аренда с опцией выкупа рассчитана до конца сезона. В первых 4-х матчах в составе "армейцев" в РПЛ Гуарирапа результативными действиями не отметился. В Первой лиге в составе "Сочи" на его счету 1 гол и 3 голевые передачи.
Сауль Гуарирапа перешел в "Сочи" из венесуэльского "Каракаса" в январе 2024-го года. В весенней части прошлого сезона форвард оформил 9+1 по системе гол+пас в 11-ти матчах в составе "горожан".
Источник: Legаlbet
Непомнящий: от Гуарирапы в ЦСКА пока ничего, кроме желания, старания и габаритов, не увидел
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре новичка ЦСКА Сауля Гуарирапы на старте сезона.
Фото: официальный сайт ЦСКА