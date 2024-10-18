"Краснодар" – фаворит в этой игре, но я все равно верю в "Спартак". Дома красно-белые играют с особой страстью", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Завтра, 19-го октября, московский "Спартак" примет на своем поле "Краснодар" в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. После 11-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 19-ю набранными очками. Команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице с 27-ю очками в своем активе.
Напомним, что команда Деяна Станковича досрочно заняла первое место в группе A Кубка России и обеспечила для себя выход в плей-офф турнира, где сыграет с "Ростовом". "Быки" в 5-ти турах набрали 9 туров, южане играют в одном квартете с грозненским "Ахматом", московским ЦСКА и "Пари НН".
Камоцци: "Краснодар" - фаворит в матче со "Спартаком"
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о предстоящем матче 12-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"