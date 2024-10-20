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"Любовь к хип-хопу". Американский журналист раскрыл секрет популярности Миранчука в Атланте

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Чарльз Боэм, американский журналист Pro Soccer USA, объяснил, почему российский полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук пользуется большой популярностью в Атланте.
Фото: IMAGO
"У "Атланты" одна из самых больших фан-баз в MLS, и он уже в самом начале общения с ними рассказал о своей любви к хип-хопу, особенно к артистам из Атланты, что и помогло ему подписать контракт с клубом. Музыка — огромная часть культуры Атланты, поэтому это произвело очень хорошее первое впечатление", - приводит слова Боэма Sport24.

Российский полузащитник Алексей Миранчук перешёл в американский клуб "Атланта Юнайтед" в июле 2024 года из итальянской "Аталанты" за 12 млн евро. Контракт был подписан на срок до 31 декабря 2027 года. После своего перехода 29-летний футболист 8 раз появлялся на поле, забил 3 гола и отметился 1 результативной передачей.

Команда вместе с Миранчуком завершила регулярный чемпионат МЛС на девятом месте в Восточной конференции и получила право принять участие в стыковом матче за выход в плей-офф. Он состоится в ночь на 23 октября по московскому времени. Соперником будет канадский клуб "Монреаль".

Алексей Миранчук Атланта Юнайтед МЛС MLS
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