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Форвард "Краснодара" Кордоба: игра со "Спартаком" была непростой

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Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба высказался о победе над московским "Спартаком" в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Очень рад, что одержали победу в матче со "Спартаком". Мы играли как команда, а это самое важное. Ничего такого не произошло после моей замены. Игра со "Спартаком" была непростой. Мы проделали отличную работу с ребятами и тренерским штабом", - цитирует Кордобу "Чемпионат".

Вчера, 19-го октября, "Краснодар" одержал выездную победу над московским "Спартаком" в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Кевин Ленини, Виктор Са и Хесус Медина (автогол).

После 12-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 30-ю набранными очками в своем активе. Красно-белые располагаются на 6-й строчке и имеют на 9 набранных очков меньше. В следующем туре южане сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов", а "Спартак" - на выезде с "Пари НН".

Краснодар Джон Кордоба Спартак
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