"Что-то читал, но не более. Это никак не сказалось, обычный матч. Опять же, что-то видел, что-то читал, но абсолютно без разницы, честно", - приводит слова Рожкова "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что московское "Динамо" заинтересовано в переходе левого крайнего защитника "Рубина" Ильи Рожкова.
В текущем сезоне 19-летний футболист провел за казанскую команду 12 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Нынешний контракт воспитанника Академии "Рубина" рассчитан до конца июня 2027 года.
Защитник "Рубина" Рожков - об интересе "Динамо": что-то видел, что-то читал, но абсолютно без разницы
Защитник казанского "Рубина" Илья Рожков прокомментировал информацию об интересе к своей персоне московского "Динамо".
Фото: ФК "Рубин"