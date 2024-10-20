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Защитник "Рубина" Рожков - об интересе "Динамо": что-то видел, что-то читал, но абсолютно без разницы

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Защитник казанского "Рубина" Илья Рожков прокомментировал информацию об интересе к своей персоне московского "Динамо".
Фото: ФК "Рубин"
"Что-то читал, но не более. Это никак не сказалось, обычный матч. Опять же, что-то видел, что-то читал, но абсолютно без разницы, честно", - приводит слова Рожкова "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что московское "Динамо" заинтересовано в переходе левого крайнего защитника "Рубина" Ильи Рожкова.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел за казанскую команду 12 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Нынешний контракт воспитанника Академии "Рубина" рассчитан до конца июня 2027 года.

Илья Рожков Рубин Динамо
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