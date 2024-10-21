Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тюмень
0 - 3 0 3
ТорпедоЗавершен
Чайка
2 - 2 2 2
Арсенал ТулаЗавершен

Экс-спортивный директор "Оренбурга" Андреев заявил, что ему нравится игра команды при Слишковиче

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Дмитрий Андреев, экс-спортивный директор "Оренбурга", доволен игрой команды.
Фото: ФК "Оренбург"
Андреев, ранее отстраненный от футбольной деятельности, отметил, что у "Оренбурга" есть проблемы с набором очков.

Сейчас наставником "Оренбурга" является Владимир Слишкович, ранее работавший в московском "Спартаке". В первом матче под руководством боснийского тренера "Оренбург" на своем поле поделил очки с "Крыльями Советов" (2:2).

- Понравилась ли мне игра "Оренбурга" против "Крыльев Советов"? Да, мы всегда играем неплохо, только очков не набираем. Поэтому сейчас очко взяли - уже хорошо. Может быть, оно будет самое важное, - передает слова Андреева "РБ Спорт".

На данный момент "Оренбург" имеет в своей копилке восемь баллов и идет на предпоследней строчке в таблице. Следующим соперником коллектива Слишковича станет "Рубин", игра пройдет 27 октября.

Дмитрий Андреев Оренбург
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится