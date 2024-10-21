Андреев, ранее отстраненный от футбольной деятельности, отметил, что у "Оренбурга" есть проблемы с набором очков.
Сейчас наставником "Оренбурга" является Владимир Слишкович, ранее работавший в московском "Спартаке". В первом матче под руководством боснийского тренера "Оренбург" на своем поле поделил очки с "Крыльями Советов" (2:2).
- Понравилась ли мне игра "Оренбурга" против "Крыльев Советов"? Да, мы всегда играем неплохо, только очков не набираем. Поэтому сейчас очко взяли - уже хорошо. Может быть, оно будет самое важное, - передает слова Андреева "РБ Спорт".
На данный момент "Оренбург" имеет в своей копилке восемь баллов и идет на предпоследней строчке в таблице. Следующим соперником коллектива Слишковича станет "Рубин", игра пройдет 27 октября.
Экс-спортивный директор "Оренбурга" Андреев заявил, что ему нравится игра команды при Слишковиче
Дмитрий Андреев, экс-спортивный директор "Оренбурга", доволен игрой команды.
Фото: ФК "Оренбург"