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Никита Глушков: предпочёл бы играть в Чемпионшипе, чем не играть в "Зените"

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Полузащитник махачкалинского "Динамо" Никита Глушков рассказал, хочет ли он играть за рубежом.
Фото: ФК "Чайка"
"Хотел бы быть основным в "Зените". Но если у меня будет выбор – перейти в "Зенит" и не играть или перейти в Чемпионшип и играть – я выберу второй вариант, не думая", – сказал Глушков.

Никита Глушков является воспитанником СШОР "Зенит", с 2018-го по 2019 год футболист находился в системе московского "Локомотива", после этого два года выступал в составе "Чайки". На данный момент на счету Глушкова 107 матчей за махачкалинцев, девять забитых голов и шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 700 тысяч евро.

Источник: Metaratings

Динамо Мх Никита Глушков
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