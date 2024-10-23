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"Нет такой разницы, как в "Зените". Бубнов назвал первый и второй составы "Спартака" одного уровня

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Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу московского "Спартака" над махачкалинским "Динамо" в матче Кубка России сезона-2024/25 (1:0).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Второй состав "Спартака" примерно такого же уровня, как и первый, здесь нет такой разницы, как в "Зените". В Кубке игроки ротации показали тот же уровень, что и основная команда могла бы. У "Спартака" моментов было значительно больше, один даже использовали, в остальных случаях вратарь "Динамо" надёжно играл. В целом я бы охарактеризовал происходившее на поле так: малоинтересная игра, которую тяжело смотреть", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Махачкалинское "Динамо" и московский "Спартак" встретились друг с другом 22 октября в Каспийске в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25. Победу со счётом 1:0 одержали москвичи - в их составе на 45+4-й минуте отличился полузащитник Даниил Зорин.

Незадолго до этого (на 37-й минуте) прямую красную карточку получил защитник хозяев Илья Криш. Однако матч команды доигрывали в равных составах - Зорин на 85-й минуте получил вторую жёлтую карточку.

В итоге "Спартак" в группе А с 15-ю очками занял первое место, а махачкалинское "Динамо" с 8-ю очками - третье место.

Александр Бубнов Спартак Динамо Мх
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