"Второй состав "Спартака" примерно такого же уровня, как и первый, здесь нет такой разницы, как в "Зените". В Кубке игроки ротации показали тот же уровень, что и основная команда могла бы. У "Спартака" моментов было значительно больше, один даже использовали, в остальных случаях вратарь "Динамо" надёжно играл. В целом я бы охарактеризовал происходившее на поле так: малоинтересная игра, которую тяжело смотреть", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Махачкалинское "Динамо" и московский "Спартак" встретились друг с другом 22 октября в Каспийске в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25. Победу со счётом 1:0 одержали москвичи - в их составе на 45+4-й минуте отличился полузащитник Даниил Зорин.
Незадолго до этого (на 37-й минуте) прямую красную карточку получил защитник хозяев Илья Криш. Однако матч команды доигрывали в равных составах - Зорин на 85-й минуте получил вторую жёлтую карточку.
В итоге "Спартак" в группе А с 15-ю очками занял первое место, а махачкалинское "Динамо" с 8-ю очками - третье место.
"Нет такой разницы, как в "Зените". Бубнов назвал первый и второй составы "Спартака" одного уровня
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу московского "Спартака" над махачкалинским "Динамо" в матче Кубка России сезона-2024/25 (1:0).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала