"Видно, что у него есть тренерские навыки, команда при нем играет. Я, например, с большим удовольствием посмотрел игру "Оренбурга" с "Крыльями". Обе команды играют в настоящий футбол, любо-дорого посмотреть. Могут только пожелать ему удачи. Надеюсь, что Слишкович не просто удержит "Оренбург" в РПЛ, но и даст что-то новое российскому футболу", - приводит слова Колоскова "ВсеПроСпорт".
Владимир Слишкович был назначен на пост главного тренера "Оренбурга" 7 октября 2024 года. Клуб подписал с боснийским специалистом контракт на срок до конца сезона-2025/26.
В первом матче после его назначения уральцы в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги дома встречались с "Крыльями Советов" и сыграли вничью 2:2. Причём подопечные Владимира Слишковича до 73-й минуте уступали с разницей в два мяча.
После 12 тура "Оренбург", набрав 8 очков, занимает предпоследнее, пятнадцатое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре горожанам 27 октября предстоит домашняя игра с казанским "Рубином". Начало матча запланировано на 12:00 по московскому времени.
Колосков: надеюсь, что Слишкович даст что-то новое российскому футболу
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал дебют Владимира Слишковича в качестве главного тренера "Оренбурга".
Фото: ФК "Оренбург"