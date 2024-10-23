Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
2 - 0 2 0
Химки2 тайм
Акрон
19:00
РубинНе начат
Ростов
19:00
ЛокомотивНе начат
Краснодар
21:15
Нижний НовгородНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
19:45
СелтикНе начат
Брест
19:45
БайерНе начат
Ред Булл Зальцбург
22:00
Динамо ЗагребНе начат
РБ Лейпциг
22:00
ЛиверпульНе начат
Барселона
22:00
БаварияНе начат
Янг Бойз
22:00
ИнтерНе начат
Бенфика
22:00
ФейеноордНе начат
Атлетико
22:00
ЛилльНе начат
Манчестер Сити
22:00
СпартаНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Брага
0 - 0 0 0
Буде-Глимт1 тайм
Галатасарай
0 - 0 0 0
Эльфсборг1 тайм

Игрок "Спартака" Игнатов считает, что Виллиан Жозе покажет себя через пару игр

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник московского "Спартака" Михаил Игнатов поделился своим мнением о выступлении своего партнёра по команде Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"
"Жозе — квалифицированный футболист. Я давно слежу за испанской лигой, видел, как Виллиан играл там. Теперь лично убедился, что у него действительно очень хорошие качества. На мой взгляд, Жозе уже набрал достаточно неплохую форму, он забил отличный мяч в ворота "Динамо". Думаю, ещё пару игр, и Виллиан покажет себя", — приводит слова Игнатова Legalbet.

Виллиан Жозе стал игроком московского "Спартака" в июне 2024 года. Красно-белые выкупили бразильского нападающего у испанского клуба "Бетис" за 2 млн евро и подписали с ним двухлетний контракт. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 4 млн евро.

После своего перехода 32-летний футболист принял участие в составе своей новой команды в 11 официальных матчах, в которых забил один гол. Ранее в СМИ появлялась информация, что руководство "Спартака" готово расстаться с Виллианом Жозе, поскольку они недовольны наличием слухов о том, что нападающий перешёл в московский клуб только ради заработка.

Спартак Виллиан Жозе Михаил Игнатов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится