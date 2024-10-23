"Жозе — квалифицированный футболист. Я давно слежу за испанской лигой, видел, как Виллиан играл там. Теперь лично убедился, что у него действительно очень хорошие качества. На мой взгляд, Жозе уже набрал достаточно неплохую форму, он забил отличный мяч в ворота "Динамо". Думаю, ещё пару игр, и Виллиан покажет себя", — приводит слова Игнатова Legalbet.
Виллиан Жозе стал игроком московского "Спартака" в июне 2024 года. Красно-белые выкупили бразильского нападающего у испанского клуба "Бетис" за 2 млн евро и подписали с ним двухлетний контракт. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 4 млн евро.
После своего перехода 32-летний футболист принял участие в составе своей новой команды в 11 официальных матчах, в которых забил один гол. Ранее в СМИ появлялась информация, что руководство "Спартака" готово расстаться с Виллианом Жозе, поскольку они недовольны наличием слухов о том, что нападающий перешёл в московский клуб только ради заработка.
Игрок "Спартака" Игнатов считает, что Виллиан Жозе покажет себя через пару игр
Полузащитник московского "Спартака" Михаил Игнатов поделился своим мнением о выступлении своего партнёра по команде Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"