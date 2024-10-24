"В ряде СМИ появились сообщения, что матч между Россией и Брунеем был «перенесён» из Сочи в Краснодар из-за состояния поля. Данная информация не соответствует действительности. Российский футбольный союз изначально рассматривал несколько вариантов места проведения матча. Исходя из ряда факторов, РФС принял решение проводить матч в Краснодаре, о чём сегодня было объявлено в официальном анонсе предстоящего матча со сборной Брунея", - сообщили в службе коммуникаций РФС.
Товарищеская игра между сборной России и командой Брунея пройдет 15 ноября в городе Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Результат игры будет учтен в рейтинге ФИФА, Бруней в нем занимает 183-ю строчку. Ранее в СМИ писали, что в качестве потенциального стадиона для проведения товарищеского матча рассматривали арену "Фишт" в Сочи, но из-за состояния поля было принято решение перенести игру в Краснодар.
В ноябре сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сирии, этот матч состоится в Волгограде 19-го числа. В последней игре подопечные Валерия Карпина одержали победу над командой Вьетнама.
Источник: "Спорт Экспресс"
В РФС объяснили, почему решили проводить матч России и Брунея в Краснодаре
В Российском футбольном союзе рассказали, почему местом проведения товарищеского матча сборных России и Брунея выбрали Краснодар.
Фото: РФС