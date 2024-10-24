Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
2 - 2 2 2
Динамо1 тайм

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Мидтьюлланд
19:45
ЮнионНе начат
Айнтрахт
19:45
РФШНе начат
Рома
19:45
Динамо КиевНе начат
Карабах
19:45
АяксНе начат
Маккаби Тель-Авив
19:45
Реал СосьедадНе начат
ПАОК
19:45
Виктория ПНе начат
Ференцварош
19:45
НиццаНе начат
Тоттенхэм
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Твенте
22:00
ЛациоНе начат
Андерлехт
22:00
ЛудогорецНе начат
Атлетик
22:00
СлавияНе начат
Рейнджерс
22:00
ФКСБНе начат
Мальмё
22:00
ОлимпиакосНе начат
Лион
22:00
БешикташНе начат
Фенербахче
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Порту
22:00
ХоффенхаймНе начат

Лига конференций УЕФА

Викингур
3 - 1 3 1
Серкль Брюгге2 тайм
Гент
19:45
МольдеНе начат
Хартс
19:45
ОмонияНе начат
Ларн
19:45
Шэмрок РоверсНе начат
Целе
19:45
Истанбул БашакшехирНе начат
Ягеллония
19:45
ПетрокубНе начат
Панатинаикос
19:45
ЧелсиНе начат
Рапид
19:45
НоаНе начат
АПОЭЛ
19:45
БорацНе начат
Юргорден
19:45
ВиторияНе начат
Санкт-Галлен
19:45
ФиорентинаНе начат
Пафос
22:00
ХайденхаймНе начат
ТСЦ Бачка-Топола
22:00
ЛегияНе начат
Млада Болеслав
22:00
ЛуганоНе начат
ТНС
22:00
АстанаНе начат
ХИК
22:00
Динамо МинскНе начат
Бетис
22:00
КопенгагенНе начат
Олимпия
22:00
ЛАСКНе начат

Боков: "Ахмат" показывает симпатичный комбинационный футбол, а не просто бей-беги

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-защитник ЦСКА и "Терека" Максим Боков высказался о турнирном положении "Ахмата" в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Ахмата"
"В грозненском клубе есть очень хорошие игроки. Думаю, что Ташуев вернулся не просто так, а чтобы наладить игру и сократить очковое отставание. В целом, команда показывает очень симпатичный и комбинационный футбол, а не просто бей-беги. Поэтому, конечно, желаю "Ахмату" сохранить прописку в РПЛ", - заявил Боков.

Грозненский "Ахмат" после 12-ти туров занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды лишь 6 набранных очков. Отставание от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ составляет 5 очков. Российский тренер Сергей Ташуев возглавил "Ахмат" в сентябре текущего года, сменив на этом посту Магомеда Адиева.

В 13-м туре "Ахмат" на выезде сыграет против "Ростова". Игра пройдет в субботу, 26-го октября. Ранее "Ахмат" квалифицировался в плей-офф Пути РПЛ Кубка Росси, где на стадии четвертьфинала сыграет с "Зенитом".

Источник: "РБ Спорт"

Ахмат Сергей Ташуев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится