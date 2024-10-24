"В грозненском клубе есть очень хорошие игроки. Думаю, что Ташуев вернулся не просто так, а чтобы наладить игру и сократить очковое отставание. В целом, команда показывает очень симпатичный и комбинационный футбол, а не просто бей-беги. Поэтому, конечно, желаю "Ахмату" сохранить прописку в РПЛ", - заявил Боков.
Грозненский "Ахмат" после 12-ти туров занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды лишь 6 набранных очков. Отставание от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ составляет 5 очков. Российский тренер Сергей Ташуев возглавил "Ахмат" в сентябре текущего года, сменив на этом посту Магомеда Адиева.
В 13-м туре "Ахмат" на выезде сыграет против "Ростова". Игра пройдет в субботу, 26-го октября. Ранее "Ахмат" квалифицировался в плей-офф Пути РПЛ Кубка Росси, где на стадии четвертьфинала сыграет с "Зенитом".
Источник: "РБ Спорт"
Боков: "Ахмат" показывает симпатичный комбинационный футбол, а не просто бей-беги
Экс-защитник ЦСКА и "Терека" Максим Боков высказался о турнирном положении "Ахмата" в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Ахмата"