"Матч против Брунея? Чего-чего? Я не пойму, ты что меня травишь? Я даже название такое не слышал. Как называется? Бруней? Я о ней не слышал. В первый раз слышу от тебя, я думал, ты меня травишь! 183-я в рейтинге ФИФА? Какое-какое? 183-е? Это кошмар! А там нет команды в рейтинге ниже 200-300? Слушай, ты меня развеселил. Я сижу тут, грущу. Не было у нас еще таких соперников? Да, не было. Я могу договориться провести матч против сборной Ваганьковского кладбища. С ними веселее будет? Да", - цитирует Гаврилова "ВсеПроСпорт".
Ранее Российский Футбольный Союз объявил о проведении матча между сборными России и Брунея в ноябре текущего года. Игра состоится в Краснодаре 15-го ноября. В обновленном рейтинге ФИФА сборная Брунея опустилась на одну строчку и теперь занимает 194-е место. Игра с Брунеем станет для сборной России первой с сентября, когда подопечные Валерия Карпина разгромили Вьетнам (3:0).
Ваганьковское кладбище расположено на северо-западе Москвы. На нем похоронены экс-голкипер сборной СССР, обладатель "Золотого мяча", Лев Яшин, легенда "Спартака" Игорь Нетто, экс-форвард "Торпедо" Эдуард Стрельцов и другие. Среди медийных личностей, похороненных на Ваганьковском кладбище выделяются музыкант Владимир Высоцкий и телеведущий Владислав Листьев.
Гаврилов: Бруней? Я даже название такое не слышал. Могу организовать матч против сборной Ваганьковского кладбища
Экс-футболист "Спартака" Юрий Гаврилов высказался о предстоящем матче между сборными России и Брунея.
Фото: ФК "Спартак" ВКонтакте