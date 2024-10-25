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Президент РФС Дюков: в 2025 году у сборной России будет больше статусных соперников

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Президент РФС Александр Дюков не исключил возможность провести товарищеские матчи сборной России с европейскими командами в 2025 году.
Фото: РФС
"Уверен, в следующем году у сборной России будет больше статусных соперников. Есть ли среди них европейские? Да. Я встречался с несколькими руководителями европейских футбольных ассоциаций. Всё будет зависеть от графика и календаря европейских команд на 2025 год. Если будет возможность, мы проведём эти игры", - сказал Дюков.

Напомним, в 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах. Российская команда с этого момента проводит только товарищеские матчи. В последних четырех играх подопечные Валерия Карпина одержали победы над Вьетнамом (3:0), Белоруссией (4:0), Сербией (4:0) и Кубой (8:0). В предстоящих ноябрьских сборах россияне сыграют со сборными Брунея и Сирии, встречи пройдут 15 ноября в Краснодаре и 19 ноября в Волгограде.

Во время октябрьских сборов национальная команда не проводила товарищеских матчей. Соперником должна быть сборная Пакистана, но игра так и не состоялась, президент РФС Александр Дюков объяснил, почему так произошло.

Источник: "Чемпионат"

Александр Дюков Сборная России
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