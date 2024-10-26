"У нас 5 человек играли в сборных Европы и мира. Нас все боялись, немцы дрожали! Об итальянцах я даже не говорю. Сейчас я хожу на стадионы, смотрю футбол по телевизору, но у нас ничего хорошего и стабильного нет. У нас тренер Морозов сказал перед полуфиналом чемпионата мира: "Ребят, вы своё дело сделали, теперь ещё 50 лет это не повторят". Прошло уже больше 50 лет, но ничего не получается. Через 100 лет нас будут снова бояться!", — приводит слова Пономарёва Legalbet.
Сборная СССР по футболу становилась чемпионом Олимпийских игр (в 1956 и в 1988 годах), чемпионом Европы (в 1960 году). Кроме того, советская сборная завоёвывала бронзовые медали летних Олимпиад 1972, 1976 и 1980 годов, а также серебряные медали чемпионатов Европы 1964, 1972 и 1988 годов. Наивысшим достижением на чемпионатах мира было 4-е место на чемпионате мира 1966 года.
Наивысшими достижениями сборной России по футболу были выход в 1/2 финала чемпионата Европы 2008 года и выход в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. В настоящее время российская сборная занимает 34-е место в рейтинге ФИФА.
Пономарёв - о сборной СССР по футболу: нас все боялись, немцы дрожали! Снова бояться нас будут через 100 лет!
Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв поделился своим мнением об уровне национальной команды.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу