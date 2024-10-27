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Кирьяков: "Динамо" сделало первый шаг для выхода из кризиса

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Бывший игрок "Динамо" Сергей Кирьяков поделился своим мнением о выступлении московского клуба в последних играх.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Не стоит оценивать игру "Динамо" по одному матчу в Кубке России. Например, в игре с "Рубином" была одержана крупная победа. У "Динамо" были определенные проблемы, но они прекрасно с ними справились. На дистанции отставание от лидеров можно отыграть. Самое главное не допускать ошибок. "Динамо" сделало первый шаг для выхода из кризиса", - приводит слова Кирьякова "РБ Спорт".

В 12-м туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" 20 октября на выезде обыграло казанский "Рубин" со счётом 4:0. Благодаря этой победе бело-голубые набрали 23 очка и расположились на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

24 октября команда Марцела Лички в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России обыграла самарские "Крылья Советов" со счётом 6:3 и вышла в 1/4 финала Пути РПЛ, где в ноябре встретится с московским "Локомотивом".

27 октября "Динамо" в матче 13-го тура РПЛ на выезде сыграет против подмосковных "Химок". Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию данной игры.

Сергей Кирьяков Динамо
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