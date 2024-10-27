- Заслуженное ли первое место у "Краснодара"? Да. "Зенит" мощно начал, но поймал спад. А "Краснодар" наоборот зашёл в РПЛ неудачно, но потом Мусаев всё поменял, - цитирует Адиева "Чемпионат".
"Краснодар" имеет в своей копилке 30 баллов и идет на первом месте в турнирной таблице, в тройку лидеров также входят "Зенит" и "Локомотив", у которых 29 и 27 очков соответственно.
Сегодня, 27 октября, "быки" в гостях сыграют против "Крыльев Советов", а "Зенит" дома примет "Локомотив".
Адиев: "Краснодар" заслуженно идет на первом месте
Бывший наставник "Ахмата" и сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о лидерстве "Краснодара" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"