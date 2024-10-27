Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
12:00
РубинНе начат
Нижний Новгород
14:15
СпартакНе начат
Химки
16:30
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
13:00
РоторНе начат
Алания
15:00
ЧайкаНе начат
КАМАЗ
17:00
СочиНе начат
Нефтехимик
18:00
СоколНе начат
Родина
19:00
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
17:00
ТоттенхэмНе начат
Челси
17:00
НьюкаслНе начат
Вест Хэм
17:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Арсенал
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
16:00
СельтаНе начат
Хетафе
18:15
ВаленсияНе начат
Бетис
20:30
АтлетикоНе начат
Реал Сосьедад
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
14:30
ЭмполиНе начат
Лацио
17:00
ДженоаНе начат
Монца
17:00
ВенецияНе начат
Интер
20:00
ЮвентусНе начат
Фиорентина
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
17:30
БаварияНе начат
Унион
19:30
АйнтрахтНе начат
Хайденхайм
21:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
17:00
ОсерНе начат
Страсбург
19:00
НантНе начат
Монпелье
19:00
ТулузаНе начат
Ницца
19:00
МонакоНе начат
Марсель
22:45
ПСЖНе начат

Адиев: "Краснодар" заслуженно идет на первом месте

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший наставник "Ахмата" и сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о лидерстве "Краснодара" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
- Заслуженное ли первое место у "Краснодара"? Да. "Зенит" мощно начал, но поймал спад. А "Краснодар" наоборот зашёл в РПЛ неудачно, но потом Мусаев всё поменял, - цитирует Адиева "Чемпионат".

"Краснодар" имеет в своей копилке 30 баллов и идет на первом месте в турнирной таблице, в тройку лидеров также входят "Зенит" и "Локомотив", у которых 29 и 27 очков соответственно.

Сегодня, 27 октября, "быки" в гостях сыграют против "Крыльев Советов", а "Зенит" дома примет "Локомотив".

Магомед Адиев Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится