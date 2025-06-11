«Футбольные клубы «Торпедо» и «Мирасол» (Бразилия, Серия А) достигли договорённости об аренде 26-летнего бразильского полузащитника Алессона в клуб из штата Сан-Паулу. Арендное соглашение рассчитано на один год и включает опцию выкупа «Мирасолом» прав на игрока.
Алессон, желаем удачи в новом клубе!» - написано в телеграм-канале московского клуба.
В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в семи матчах Первой лиги. Результативными действиями 26-летний игрок не отметился.
Футбольный клуб «Торпедо» занял второе место в Первой лиге, набрав 65 очков. В следующем сезоне московская команда сыграет в РПЛ.
«Мирасол» занимает восьмое место в бразильском чемпионате, сыграв 11 матчей.
Полузащитник "Торпедо" перешел в бразильский клуб
Полузащитник «Торпедо» Алессон перешел в бразильски клуб «Мирасол» на правах аренды.
Фото: ФК "Торпедо"