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Форвард "Факела" Каштанов: Квеквескири вдохновляет нас, он - настоящий капитан

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Алексей Каштанов, форвард воронежского "Факела", высказался о капитане команды Ираклие Квеквескири.
Фото: ФК "Факел"
- Квеквескири очень много хороших слов говорит. Он вдохновляет нас. Для меня Ираклий - настоящий капитан. Он такие вещи иногда говорит, что лично меня внутри раздирает. Я готов выйти на поле и за ребят умереть, - передает слова форварда "Факела" "Чемпионат".

"Факел" вчера, 26 октября, в гостях сыграл вничью с ЦСКА, встреча завершилась со счетом 0:0. Во втором тайме воронежцы остались вдесятером после удаления Райана Сенхаджи.

В активе "Факела" после 13-ти туров 11 очков, клуб идет на 14-й строчке в турнирной таблице. Следующим соперником воронежцев в РПЛ станут "Химки", матч пройдет 3 ноября, начало - в 17:30 мск.

Алексей Каштанов Ираклий Квеквескири Факел
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