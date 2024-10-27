"Видно, что не набрал оптимальную форму. Но он мастер: понимание игры, работа с мячом — всё на высоком уровне. За ним приятно наблюдать. После зимних сборов он раскроется ещё сильнее. Пьянича выделяет, что голова всегда поднята, после первого касания мяч уже полностью под его контролем, пас почти всегда вперёд, находит наиболее активные зоны для передач", - цитирует Адиева "Чемпионат".
Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до конца текущего сезона с возможностью продления на еще один год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 3 миллиона евро.
В текущем сезоне босниец провел за ЦСКА во всех турнирах 5 матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. После 13-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 24 набранных очка.
Адиев - о Пьяниче: он мастер: понимание игры, работа с мячом — всё на высоком уровне
Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о полузащитнике ЦСКА Миралеме Пьяниче.
Фото: ПФК ЦСКА