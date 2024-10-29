- Диего у нас уже на этой неделе начинает протокол восстановления с беговой работой на поле. Будем ее прогрессировать. Поэтому в ближайшее время тоже намерены возвращать его в группу для подготовки к играм. Писали, что он в районе месяца будет проходить восстановление? Это если брать по классике травмы. У нас так где-то и выйдет, получается.
Диего Лаксальт перешел в московское "Динамо" из "Милана" в июле 2021 года. Контракт игрока с российским клубом рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне 31-летний уругваец принял участие в 8 матчах бело-голубых в российской Премьер-лиги и в одной игре Кубка России, в которых не отметился результативными действиями. Напомним, полузащитник не играл в последних двух матчах чемпионата.
"Динамо" набрало 26 очков в 13 прошедших турах и занимает четвертое место в турнирной таблице. До зимней паузы команде осталось провести в РПЛ пять встреч.
Врач "Динамо" рассказал о сроках восстановления полузащитника Лаксальта
Главврач московского "Динамо" Александр Родионов рассказал о состоянии здоровья хавбека Диего Лаксальта.
Фото: ФК "Динамо"