"За локоть Мостового ответственен помощник, он должен был подсказать, что это фол на жёлтую. И ещё бы отметил толчок Ненахова от Нино в штрафной – "Зенит" тут отскочил, его спасло, что мяча не было в игре. А так – был бы пенальти и жёлтая карточка. И Карасёв потом долго объяснял футболистам, что нельзя так делать", — приводит слова Федотова "Чемпионат".
Петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" встретились друг с другом 27 октября в рамках матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Игра, которая прошла на стадионе "Газпром Арена", завершилась ничейным результатом - 1:1. На гол хозяев в исполнении Андрея Мостового гости ответили точным ударом Алексея Батракова.
Благодаря этой ничье "Зенит" набрал 30 очков, а "Локомотив" - 28 очков, и команды продолжили занимать в турнирной таблице чемпионата России, соответственно, второе и третье место. Текущим лидером РПЛ с 33-ю набранными очками является "Краснодар".
Бывший судья РПЛ Федотов: "Зенит" отскочил в эпизоде толчка Ненахова от Нино в штрафной
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился своим мнением об эпизоде, который случился в штрафной площади "Зенита" в матче 13-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1).
Фото: ФК "Зенит"