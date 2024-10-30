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Непомнящий - о трактовках судей: я их не понимаю. Больше не докапываюсь, и живется спокойнее

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Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился своим мнением о современном состоянии судейства.
Фото: ФК "Балтика"
"Будучи тренером, я старался не вмешиваться в работу судей. Во все странах мира решения арбитров вызывают нарекания. Что касается современных трактовок отдельных эпизодов, я их вообще не понимаю! Вникаю, разочаровываюсь и потом уже больше в это не лезу. Это и рука рукой, наступы — сильные или не очень. В общем, больше не пытаюсь, как говорится, докопаться до истины. И живется от этого спокойнее", - приводит слова Непомнящего "СЭ".

Валерий Непомнящий известен по работе главным тренером сборных Камеруна и Узбекистана, ташкентского "Пахтакора", томской "Томи", калининградской "Балтики" и др.

На данный момент в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 после 13 туров первое место занимает "Краснодар", который набрал 33 очка. На втором месте с 30-ю очками находится действующий чемпион страны петербургский "Зенит". Третью строчку в турнирной таблице чемпионата России с 28-ю очками занимает московский "Локомотив". Следующий, 14-й тур РПЛ запланирован на 1-3 ноября.

Валерий Непомнящий Судейство
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