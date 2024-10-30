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Степашин: Галицкий признался, что в прошлом сезоне в "Краснодаре" слишком уж надеялись в этот раз обойти "Зенит"

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Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин рассказал о разговоре с президентом "Краснодара" после 30-го тура РПЛ сезона-2023/24.
Фото: ФК "Краснодар"
"После того матча разговаривали с Сергеем Галицким, с которым дружим. Он позвонил, передал свои "соболезнования", на что я ответил: "Ну а вы-то что? Как же "Зенит" вперед пропустили?" А он? Вздохнув, признался, что, видимо, слишком уж надеялись в этот раз обойти Питер. И добавил, что за "Динамо" тоже переживал", - приводит слова Степашина "СЭ".

Сезон-2023/24 Российской Премьер-Лиги завершился победой петербургского "Зенита", который за 30 туров набрал 57 очков. Для сине-бело-голубых это чемпионство стало уже шестым подряд. Второе место занял "Краснодар", который набрал 56 очков. "Быки" по дополнительным показателям опередили московское "Динамо".

Судьба золотых медалей решилась в последнем туре. "Динамо" для чемпионства хватало ничьи в матче с "Краснодаром". Но бело-голубые проиграли со счётом 0:1. А "Зенит", в свою очередь, обыграл "Ростов" со счётом 2:1.

Динамо Краснодар Зенит РПЛ Сергей Галицкий Сергей Степашин
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