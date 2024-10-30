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Игрок "Динамо" (Махачкала) Джавад рассказал, что сперва получил предложение от "Зенита"

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Полузащитник махачкалинского "Динамо" Джавад рассказал об истории своего перехода в дагестанский клуб.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Я сперва получил предложение от "Зенита" и "Црвены Звезды". Но "Сепахан", за который я играл тогда, не совсем был согласен с условиями, которые предложили эти клубы. После этого поступило предложение из Махачкалы. Я посоветовался с агентом, семьей. Мы вместе приняли решение, что для моего развития будет правильно перейти в "Динамо" — увидели, что тут я буду прогрессировать", - приводит слова Джавада "Матч ТВ".

Джавад выступает за махачкалинское "Динамо" с августа 2024 года, когда его выкупили за 900 тыс. евро у иранского клуба "Сепахан". Контракт между атакующим полузащитником и дагестанским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2027 года с возможностью продления срока его действия ещё на один сезон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 900 тыс. евро.

В текущем сезоне Джавад в составе "Динамо" принял участие в 13 официальных матчах, в которых забил один гол, отдал партнёрам две голевые передачи и получил одну жёлтую карточку.

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