Фергюсон - о возвращении на "Олд Траффорд" после болезни: я был в ужасе

"Я был в ужасе. Хотелось бы сказать, что мне было комфортно, но я не знал, какой будет реакция. Затем они делают объявление, конечно, раздаются громкие аплодисменты", — рассказал Фергюсон.
В тот день вместе с бывшим тренером на стадион пришла его жена. Теплый прием болельщиков произвел сильное впечатление на обоих.
"Моя жена была со мной, и она чуть не плакала. Когда мы сели, она сказала: "Это потрясающе". Это одна из тех вещей, которая показывает щедрость нашей поддержки и признание", — добавил Фергюсон.
Источник: Sky Sports