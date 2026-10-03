Фергюсон - о возвращении на "Олд Траффорд" после болезни: я был в ужасе

Легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон рассказал об эмоциях во время первого посещения "Олд Траффорд" после перенесенного в 2018 году кровоизлияния в мозг.

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"Я был в ужасе. Хотелось бы сказать, что мне было комфортно, но я не знал, какой будет реакция. Затем они делают объявление, конечно, раздаются громкие аплодисменты", — рассказал Фергюсон.

Фергюсон признался, что перед возвращением на домашний стадион "Манчестер Юнайтед" сильно переживал. Шотландец не представлял, какой окажется реакция болельщиков после его тяжелой болезни.В тот день вместе с бывшим тренером на стадион пришла его жена. Теплый прием болельщиков произвел сильное впечатление на обоих."Моя жена была со мной, и она чуть не плакала. Когда мы сели, она сказала: "Это потрясающе". Это одна из тех вещей, которая показывает щедрость нашей поддержки и признание", — добавил Фергюсон.Источник: Sky Sports