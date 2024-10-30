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Балахнин: если у "Спартака" такой результат, значит, так подобран коллектив

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Сергей Балахнин, ранее входящий в тренерский штаб сборной России, высказался о выступлении столичного "Спартака" в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- По результату "Спартак" пока не блещет, но там достаточно много влияющих факторов, помимо работы главного тренера. Если в команду придет Франческо Тотти или Хосеп Гвардиола, мы тоже будем их сравнивать со Станковичем? Это неправильно. Если у "Спартака" такой результат, значит, так подобран коллектив, - передает слова Балахнина "Матч ТВ".

Напомним, сербский специалист Деян Станкович возглавил красно-белых перед началом нового сезона. Под его руководством столичный клуб провел в РПЛ 13 матчей и набрал 22 очка, клуб идет на шестой позиции в турнирной таблице. В Кубке России "Спартак" в шести матчах набрал 15 очков и занял первое место в группе. В плей-офф турнира красно-белые встретятся с "Ростовом".

В 14-м туре чемпионата России команда Станковича в гостях сыграет с ЦСКА, матч состоится 2 ноября и начнется в 20:45 мск.

Сергей Балахнин Деян Станкович Спартак
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