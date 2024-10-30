"Если Александр хороший футболист, то будет играть, если нет, то пойдёт куда-нибудь в аренду или ещё куда. Это спорт. Надо найти гармонию с собой, с окружающей средой и командой, а у Соболева её нет. И все реакции по поводу московских или не московских журналистов — это признак слабости. Удар надо держать, товарищ Соболев!" — приводит слова Губерниева Metaratings.
27 октября после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев отказался от общения с московскими журналистами.
27-летний форвард выступает в составе "Зенита" с августа 2024 года, когда его за 10 млн евро выкупили у московского "Спартака". С момента своего перехода Соболев принял участие в 9 официальных матчах, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.
Губерниев - о Соболеве: все реакции по поводу московских или не московских журналистов — это признак слабости
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о нападающем петербургского "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"