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Губерниев - о Соболеве: все реакции по поводу московских или не московских журналистов — это признак слабости

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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о нападающем петербургского "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
"Если Александр хороший футболист, то будет играть, если нет, то пойдёт куда-нибудь в аренду или ещё куда. Это спорт. Надо найти гармонию с собой, с окружающей средой и командой, а у Соболева её нет. И все реакции по поводу московских или не московских журналистов — это признак слабости. Удар надо держать, товарищ Соболев!" — приводит слова Губерниева Metaratings.

27 октября после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев отказался от общения с московскими журналистами.

27-летний форвард выступает в составе "Зенита" с августа 2024 года, когда его за 10 млн евро выкупили у московского "Спартака". С момента своего перехода Соболев принял участие в 9 официальных матчах, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.

Александр Соболев Зенит Дмитрий Губерниев
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