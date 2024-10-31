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Главный тренер ЦСКА Николич: готовимся к матчу со "Спартаком", как и к каждой другой игре

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Марко Николич, наставник столичного ЦСКА, высказался перед дерби со "Спартаком" в 14-м туре РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Напомним, встреча пройдет 2 ноября на стадионе ЦСКА, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

- Готовимся к матчу со "Спартаком", как и к каждой другой игре. Рабочий процесс происходит как и всегда в смысле выбора тренировочных упражнений, теории. Нет ничего нового или особенного, - передает слова тренера "армейцев" "Матч ТВ".

Напомним, в 13-м туре ЦСКА на своем поле встречался с "Факелом", встреча завершилась со счетом 0:0. В активе красно-синих 24 очка и пятое место в турнирной таблице.

"Спартак" в прошлом туре играл против "Пари НН" на выезде и добился уверенной победы со счетом 2:0. Коллектив Деяна Станковича с 22 баллами в копилке идет шестым в РПЛ.

Марко Николич ЦСКА Спартак
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