Напомним, встреча пройдет 2 ноября на стадионе ЦСКА, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.
- Готовимся к матчу со "Спартаком", как и к каждой другой игре. Рабочий процесс происходит как и всегда в смысле выбора тренировочных упражнений, теории. Нет ничего нового или особенного, - передает слова тренера "армейцев" "Матч ТВ".
Напомним, в 13-м туре ЦСКА на своем поле встречался с "Факелом", встреча завершилась со счетом 0:0. В активе красно-синих 24 очка и пятое место в турнирной таблице.
"Спартак" в прошлом туре играл против "Пари НН" на выезде и добился уверенной победы со счетом 2:0. Коллектив Деяна Станковича с 22 баллами в копилке идет шестым в РПЛ.
Главный тренер ЦСКА Николич: готовимся к матчу со "Спартаком", как и к каждой другой игре
Фото: Официальный сайт РПЛ